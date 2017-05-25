Прямые видеотрансляции в Facebook не оправдали себя. Уже через год после первого запуска пользователи начали жаловаться на назойливые оповещения, через полтора – Facebook решил не вкладывать в эту функцию очередные $50 млн, через два – уступил Twitter права на трансляции матчей по американскому футболу. Что-то пошло не так, а увлеченный live-видео Цукерберг обратил внимание на успех Snapchat (приложения для обмена мгновенно исчезающими фотографиями и короткими трансляциями) и начал клонировать популярный мессенджер. Создатель приложения Эван Шпигель успокоил пользователей: «То, что у Yahoo тоже есть строка поиска, еще не означает, что они Google». Но видео-инновации Facebook все больше напоминают о Snapchat, в то время как собственные идеи команды Цукерберга кажутся спорными.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.