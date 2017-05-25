ОПЕК договорилась продлить действие соглашения о замораживании нефтедобычи еще на девять месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из делегатов саммита. Эту информацию подтвердили источники Bloomberg.

24 мая с подобной рекомендацией выступил комитет, следящий за выполнением соглашения странами, входящими в ОПЕК и нефтедобывающими государствами вне картеля. Комитет по мониторингу состоит из Алжира, Кувейта и Венесуэлы (участников ОПЕК), а также России и Омана.

Рассмотрев несколько сценариев развития событий, комитет рекомендовал продлить соглашение на три квартала, начиная с 1 июля 2017 года. Таким образом, ограничения по уровню добычи нефти будут действовать до конца марта 2018 года.

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В середине мая готовность продлить соглашение на девять месяцев выразили Россия и Саудовская Аравия, а позднее другие нефтедобывающие страны согласились с ними. Как говорил глава Минэнерго Александр Новак в начале мая, если ограничения на нефтедобычу продлятся, это ускорит возвращение рынка в здоровое состояние. Вместе с тем в агентстве Vygon Consulting оценили потери российских нефтяных компаний в этом случае в 70 млрд рублей за 2017 год.

В начале мая текущего года мировые цены на нефть снизились до уровней ноября 2016 года: баррель Brent стал стоить меньше $47, а котировки WTI опустились ниже $45 за баррель. Днем 25 мая, после новостей о решении ОПЕК, нефтяные котировки опустились на 1,3–1,5%: Brent торговалась около $53, а WTI – около $50,5 за баррель. Утром в тот же день баррель Brent стоил $54,6, а баррель WTI – почти $52.

В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Россия в рамках соглашения решила поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.