Россельхознадзор нашел антибиотик в куриных наггетсах компании «Каргилл», поставщика «Макдоналдса». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, на публикацию обратило внимание РБК.

По итогам проверки в отношении «Каргилла» ведомство выяснило, что в куриных котлетах «МакНаггетс» присутствует препарат фуразолидон. Антибиотик также нашли в шести тоннах замороженного куриного филе. Кроме того, в одной тонне филе выявили патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллу. Изготовителями продукции выступают поставщики «Каргилла», компании «Белгородские гранулированные корма» («Белгранкорм») и «Ярославский бройлер».

В результате «Каргилл» получила административный штраф в 300 тысяч рублей. В отношении компании ввели режим усиленного лабораторного контроля, а действие декларации соответствия на ее продукцию приостановили. Общий вес несоответствующих требованиям Россельхознадзора продуктов составил 18 тонн.

В самой копании подчеркнули, что «Белгранкорм» «не заявлял об использовании антибиотиков в своем производстве», поэтому «Каргилл» не проверял каждую партию сырья на наличие фуразолидона. В письме на имя главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, руководство поставщика «Макдоналдса» утверждало, что опасная продукция заблокирована, а будущие поставки сырья приостановлены.

Как отмечала глава представительства «Каргилла» в России Елена Зосимова, принятые Россельхознадзором меры приведут «к остановке предприятия на неопределенный срок» и нанесут «значительный убыток для компании».

В пресс-службе «Макдоналдс» сообщили РБК, что «в курсе данного вопроса».