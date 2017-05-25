25 мая 1967 года. Для многих стран это был обычный четверг и жизнь шла своим чередом. В США президент Линдон Джонсон встретился с госсекретарем Дином Раском. Ватикан опубликовал указания «О евхаристическом поклонении». В Великобритании Джон Леннон получил свой психоделический «Роллс-Ройс» после редизайна.

Для Северной Кореи (к созданию которой госсекретарь Раск имел непосредственное отношение – он был одним из двух полковников, разработавших в 1945 году план разделения страны) 25 мая 1967 года стало одним из важнейших дней в истории. В этот день в Пхеньяне прозвучала речь, заложившая основу создания в КНДР самой устойчивой сталинистской диктатуры в мире. Автором речи, был, конечно, Ким Ир Сен, а называлась она «О необходимых направлениях в партийной пропагандисткой работе». Несмотря на невзрачное название, вполне возможно, что эта была самая значимая речь в его жизни.