Суд прекратил дело об осквернении предметов религиозного почитания в отношении пользовательницы «ВКонтакте» Ирины Кудиновой, которая выложила фотографию кулича и яиц. Об этом сообщает РАПСИ.
Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
https://twitter.com/pchikov/status/867688639148503040
Кудинова опубликовала в «ВКонтакте» фотографию, которую в прокуратуре расценили как фаллический символ. Эксперт в области православия, привлеченная ведомством, указала на то, что отношение к «интимной стороне» природы человека в христианстве негативное и расценивается как «греховное».
Пострадавшими по делу выступили прихожане и иерей Храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех.
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