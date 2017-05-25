Суд прекратил дело об осквернении предметов религиозного почитания в отношении пользовательницы «ВКонтакте» Ирины Кудиновой, которая выложила фотографию кулича и яиц. Об этом сообщает РАПСИ.

Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

https://twitter.com/pchikov/status/867688639148503040

Кудинова опубликовала в «ВКонтакте» фотографию, которую в прокуратуре расценили как фаллический символ. Эксперт в области православия, привлеченная ведомством, указала на то, что отношение к «интимной стороне» природы человека в христианстве негативное и расценивается как «греховное».

Пострадавшими по делу выступили прихожане и иерей Храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех.