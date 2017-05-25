ФСБ в Москве задержала четырех членов «Исламского государства», которые планировали теракты на транспортных объектах столицы. Об этом сообщает «Интерфакс».
Группой якобы управляли с территории Сирии. Среди задержанных граждане России и стран Центральной Азии.
По данным спецслужбы, задержанные планировали уехать в Сирию после совершения терактов. Там они якобы намеревались участвовать в боевых действиях на стороне ИГИЛ.
При обысках у них обнаружили лабораторию по производству взрывчатки, готовое к использованию взрывное устройство, огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.
Ранее агентство сообщало, что в квартире в Москве, где проживали мигранты из Центральной Азии, изъяли предмет, схожий по конструкции с взрывным устройством.
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