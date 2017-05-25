Недавняя отставка главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина стала следствием антикоррупционной проверки чиновников. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, передает ТАСС.

«Важно не только установить факт наличия зарубежных активов, но и доказать, документально зафиксировать, получить необходимые документы из Интерпола, других международных организаций – на это требуется время, поэтому, собственно, та работа, которая была проведена, дала результат. Уход Карнилина с должности главы города стал закономерным», – отметил Бабич, не приведя никаких подробностей проведенной проверки.

Карнилин написал заявление об уходе со своей должности 22 мая, СМИ сообщили об этом на следующий день. 24 мая нижегородская дума приняла отставку главы города.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в своем блоге назвал это решение правильным. Оппозиционер связал отставку Карнилина с расследованием ФБК по поводу квартир в США, принадлежащих нижегородскому чиновнику.

Доклад ФБК, посвященный Карнилину,был опубликован в декабре 2016 года. В нем утверждалось, что глава Нижнего Новгорода тайно купил две квартиры в Майами, заплатив за них 130 млн рублей. Сам Карнилин объяснял, что недвижимость во Флориде покупала его бывшая жена в 2013–2014 годах, когда закон разрешал российским чиновникам иметь зарубежные активы. При этом Карнилин отмечал, что развелся с женой в марте 2015 года. за полгода до того, как стал главой Нижнего Новгорода.