Facebook заключила договор с Buzzfeed, Vox Media и другими создателями развлекательного и новостного контента на производство шоу для своего будущего видеосервиса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Компании будут создавать два типа шоу: одно будет длиться от 20 до 30 минут и иметь сценарий, а эпизоды второго типа будут длиться не более 10 минут. У Facebook не будет прав на второй тип передач.

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Создателям более длительных передач заплатят примерно $250 тысяч за шоу, а за производство коротких серий компании могут получить от $10 тысяч до $35 тысяч.

Сейчас в фейсбуке доступна функция онлайн-трансляции.

The Wall Street Journal в марте рассказала о планах Facebook запустить собственный видеосервис. Среди возможных форматов назывались шоу, программы и сериалы. Ролики должны были освещать следующие темы: спорт, наука, поп-культура, стиль жизни и видеоигры. В Facebook отмечали, что не планируют заниматься новостями.