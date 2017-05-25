Facebook заключила договор с Buzzfeed, Vox Media и другими создателями развлекательного и новостного контента на производство шоу для своего будущего видеосервиса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Компании будут создавать два типа шоу: одно будет длиться от 20 до 30 минут и иметь сценарий, а эпизоды второго типа будут длиться не более 10 минут. У Facebook не будет прав на второй тип передач.
Создателям более длительных передач заплатят примерно $250 тысяч за шоу, а за производство коротких серий компании могут получить от $10 тысяч до $35 тысяч.
Сейчас в фейсбуке доступна функция онлайн-трансляции.
The Wall Street Journal в марте рассказала о планах Facebook запустить собственный видеосервис. Среди возможных форматов назывались шоу, программы и сериалы. Ролики должны были освещать следующие темы: спорт, наука, поп-культура, стиль жизни и видеоигры. В Facebook отмечали, что не планируют заниматься новостями.
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