Банк России через месяц подготовит нормативные документы по налогообложению криптовалюты биткоин как цифрового товара. Об этом заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, передает «Прайм».

Курс биткоина с начала 2017 года непрерывно обновляет исторические рекорды. Вечером 24 мая виртуальная валюта впервые стала стоить больше $2500, а на следуюший день курс биткоина поднялся выше $2600, а потом и $2700.

Заметка дополняется.