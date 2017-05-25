Банк России через месяц подготовит нормативные документы по налогообложению криптовалюты биткоин как цифрового товара. Об этом заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, передает «Прайм».
Курс биткоина с начала 2017 года непрерывно обновляет исторические рекорды. Вечером 24 мая виртуальная валюта впервые стала стоить больше $2500, а на следуюший день курс биткоина поднялся выше $2600, а потом и $2700.
Заметка дополняется.
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