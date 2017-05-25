Реальные доходы россиян в апреле упали до уровня 2009 года и продолжают снижаться. Об этом говорится в отчете ВЭБ.

«Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение, как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года», – отмечает главный экономист ВЭБ Андрей Клепач.

По его словам, увеличение инфляции объясняет такую динамику «лишь в малой степени». Устойчивость дальнейшего роста экономики «будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств», добавил Клепач.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о росте реальных доходах граждан страны. Он также говорил о значительно росте товарооборота, несмотря на спад предыдущих лет.

Позднее Росстат заявил, что реальные доходы россиян продолжают падать. Так, в апреле они упали на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года. За январь-апрель снижение доходов в реальном выражении составило 2,2%.

При этом в январе в годовом выражении реальные доходы населения, напротив, выросли на 8,1%. В Росстате такое повышение связывали с единовременной выплатой пяти тысяч рублей пенсионерам, которая была произведена вместо доиндексации пенсий во второй половине 2016 года.

Реальные доходы населения снижались три года подряд. В 2016 году они упали на 5,9%, в 2015 году – на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%.