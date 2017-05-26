За несколько месяцев до президентских выборов в Иране (они прошли 19 мая) глава подконтрольного президенту Министерства информации и национальной безопасности Махмуд Алави встретился с авторами каналов в мессенджере Telegram, пишущими на политические темы. На фотографии со встречи 13 мужчин – кто в деловом костюме, а кто и просто в футболке – стоят вокруг министра в национальной одежде.

После встречи почти все ее участники были арестованы, предположительно Корпусом стражей исламской революции – конкурирующей спецслужбой, подчиняющейся напрямую верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Большинство арестованных вели каналы, поддерживавшие действующего президента Хасана Рухани. И это не первые аресты администраторов каналов в мессенджере, который стал крайне популярным в Иране. В январе были закрыты около 80 каналов и арестованы 32 человека, которые их вели.

Политика иранских властей в отношении мессенджеров и других популярных интернет-сервисов похожа на российскую, но Иран идет дальше. Сначала местная власть, как и российская, попыталась добиться сотрудничества от Павла Дурова, но создатель Telegram традиционно отказался, согласившись лишь блокировать каналы с порнографией и пропагандой ИГИЛ. Но власти Ирана это не остановило: они научились вычислять администраторов каналов и без помощи руководства мессенджера. Как они это делают?