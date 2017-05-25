Российские хакеры с помощью фишинговых атак пытались представить «доказательства» работы крупнейших российских независимых СМИ (включая Republic) и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на Вашингтон, следует из доклада исследовательской и правозащитной организации Citizen Lab, опубликованного 25 мая. Информационную поддержку Citizen Lab оказывает Financial Times.

Хакеры атаковали почту почти 200 человек из 39 стран, включая чиновников, журналистов, общественных деятелей, представителей бизнеса и военных. Среди прочих взломали и почту журналиста Дэвида Сэттера, автора книги «Тьма на рассвете» о причастности ФСБ к взрывам домов в Волгодонске и Москве в 1999 году. Четыре года назад Сэттера выслали из России, он стал первым журналистом, высланным со времен холодной войны.

С помощью переписки журналиста хакеры обвинили журналистов и Навального в связи с Госдепом, подделав «доказательства». Republic приводит ключевые подробности доклада.

Как проходили атаки?

В октябре 2016 года Сэттер получил письмо, похожее на предупреждение от Gmail о попытке кибератаки и рекомендацию сменить пароль.