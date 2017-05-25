Российские хакеры с помощью фишинговых атак пытались представить «доказательства» работы крупнейших российских независимых СМИ (включая Republic) и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на Вашингтон, следует из доклада исследовательской и правозащитной организации Citizen Lab, опубликованного 25 мая. Информационную поддержку Citizen Lab оказывает Financial Times.
Хакеры атаковали почту почти 200 человек из 39 стран, включая чиновников, журналистов, общественных деятелей, представителей бизнеса и военных. Среди прочих взломали и почту журналиста Дэвида Сэттера, автора книги «Тьма на рассвете» о причастности ФСБ к взрывам домов в Волгодонске и Москве в 1999 году. Четыре года назад Сэттера выслали из России, он стал первым журналистом, высланным со времен холодной войны.
С помощью переписки журналиста хакеры обвинили журналистов и Навального в связи с Госдепом, подделав «доказательства». Republic приводит ключевые подробности доклада.
Как проходили атаки?
В октябре 2016 года Сэттер получил письмо, похожее на предупреждение от Gmail о попытке кибератаки и рекомендацию сменить пароль.
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