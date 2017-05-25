Виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд. Об этом в твиттере сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров.

https://twitter.com/alburov/status/867745328103006208

НКО «Возрождение традиций» была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 22 мая. В качестве учредителя в записи ЕГРЮЛ значится сам Ролдугин. В описании отмечается, что новый фонд займется «предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».

В начале мая стало известно, что фонд Ролдугина «Талант и успех», занимающийся поддержкой одаренных детей, в четыре раза сократил свои траты. Так, в 2016 году фонд потратил 2,5 млрд рублей по сравнению с 9,7 млрд рублей в 2015. В самой организации рассказали, что основные средства идут на пребывание школьников в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Ранее Минобрнауки предложило ужесточить правила получения субсидий для «Таланта и успеха». В ведомстве заявляли, что фонд должен ежеквартально и ежегодно отчитываться о расходовании бюджетных денег, а неиспользованные до конца года – возвращать. Как отмечалось, в ближайшие три года «Талант и успех» должен получить около 5,5 млрд рублей.

До этого правительство России предлагало включить фонд Ролдугина в список организаций, гранты которых не облагаются налогами.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин пригрозил прекратить финансовую поддержку «Таланта и успеха», так как, по мнению главы государства, организация неэффективно использует бюджетные деньги.

В начале 2016 года Международный консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных владельцев офшорных компаний – «панамский архив». Среди прочих, в документах фигурировало имя Сергея Ролдугина, у него обнаружили $2 млрд в офшорах.

Путин в апреле 2016 года рассказал, что давно дружит с музыкантом. Он признал, что Ролдугин занимается предпринимательством, при этом отметив, что виолончелист выручает небольшие деньги, на которые покупает музыкальные инструменты.