Теннисист, депутат Госдумы от «Единой России» Марат Сафин решил отказаться от мандата депутата. Об этом он сообщил ТАСС.

«Да, я написал заявление о сдаче мандата», – сказал Сафин.

Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на работе в международных спортивных организациях.

Ранее о том, что Сафин собирается уйти из Госдумы, рассказал источник РБК и подтвердил первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Сафин впервые был избран депутатом ГД от «Единой России» в 2011 году, он занял пост зампреда комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В 2016 теннисиста переизбрали.