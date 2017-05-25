Мировые цены на нефть упали на 3% после решения продлить соглашение о замораживании нефтедобычи еще на девять месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:00 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 3,15% и составила $52,26 за баррель. Цена нефть марки WTI упала на 3,2%, составив $49,68 за баррель.

На фоне падения нефтяных цен рубль также начал падать по отношению к доллару и евро. По состоянию на 19:00 мск курс доллара вырос на 32 копейки – до 56,72 рубля, курс евро – также на 32 копейки, до 63,65 рубля.

25 мая страны ОПЕК договорились продлить действие соглашения о сокращении нефтедобычи на девять месяцев. Позднее страны, не входящие в картель, поддержали это решение. Следующая встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК состоится 30 ноября.

Как отмечалось, соглашение продлили на тех же условиях, квоты по сокращению нефтедобычи не поменялись и составили 1,8 млн баррелей в сутки. Эту информацию подтвердил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев. Он добавил, что в случае нарушения нового соглашения страны-участники не будут наказывать.

Сразу после новостей о продлении соглашения котировки опустились на 1,3–1,5%: Brent торговалась около $53, а WTI – около $50,5 за баррель. Утром в тот же день баррель Brent стоил $54,6, а баррель WTI – почти $52.

В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Россия в рамках соглашения решила поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.