Венесуэла тайно планировала обойти наложенные на Сирию международные санкции и с помощью России продавать нефть из арабской республики на рынке США. Об этом сообщает Bloomberg.

Предполагалось, что Сирия с большой скидкой будет продавать нефть Венесуэле, используя российскую компанию-«пустышку». Та, в свою очередь, должна была отправлять сырье на переработку в Арубу, а оттуда нефтепродукты поступали бы на американские АЗС.

Bloomberg указывает, что упомянутый план так и не был реализован, однако он, возможно, актуален до сих пор. Одна из основных ролей в схеме отводилась венесуэльскому трейдеру Вилмеру Руперти, который подтвердил агентству, что участвовал в обсуждении плана.

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