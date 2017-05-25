Венесуэла тайно планировала обойти наложенные на Сирию международные санкции и с помощью России продавать нефть из арабской республики на рынке США. Об этом сообщает Bloomberg.
Предполагалось, что Сирия с большой скидкой будет продавать нефть Венесуэле, используя российскую компанию-«пустышку». Та, в свою очередь, должна была отправлять сырье на переработку в Арубу, а оттуда нефтепродукты поступали бы на американские АЗС.
Bloomberg указывает, что упомянутый план так и не был реализован, однако он, возможно, актуален до сих пор. Одна из основных ролей в схеме отводилась венесуэльскому трейдеру Вилмеру Руперти, который подтвердил агентству, что участвовал в обсуждении плана.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.