Бывший премьер-министр Греции Лукас Пападимос пострадал в результате взрыва в его автомобиле. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, взорвалось вещество, находившееся в конверте. Пападимос и его водитель, также получивший ранения, на пути в больницу.

Как сообщает BBC News, у экс-премьера и его водителя ранения обеих ног. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает. Пока неясно, что за устройство спровоцировало взрыв. Информация о том, что взорвался конверт, пока не подтверждена.

По некоторым данным, в машине также находились двое банковских сотрудников, об их состоянии ничего неизвестно. Associated Press со ссылкой на полицию пишет, что помимо экс-премьера и его водителя ранения получили еще два человека.

Пападимос в 2011–2012 годах занимал пост премьер-министра Греции. Помимо этого он работал главой греческого и вице-президентом европейского Центробанка.