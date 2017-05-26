Печальная новость для тех, кто видит угрозу в развитии искусственного интеллекта. Программа, разработанная DeepMind (компанией, принадлежащей Alphabet, материнской компанией Google), обыграла сильнейшего игрока в го – китайца Ке Цзе. Она выиграла у него две партии, обеспечив себе победу в матче. Фактически AlphaGo закрепила свою лидерство – год назад она уже победила чемпиона мира Ли Се Доля, обыграв его в трех партиях из пяти.

Компьютер уже становился чемпионом в шашках. В 1994 году программа Chinook одержала победу в матче с чемпионом мира Марлоном Тинсли. Выигрыш, правда, был техническим. Все партии закончились в ничью, а Тинсли в итоге отказался от поединка из-за плохого самочувствия. Позднее у него диагностировали онкологическое заболевание. Спустя несколько лет – в 1997 году – суперкомпьютер DeepBlue обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Еще через несколько лет суперкомпьютер Watson опередил чемпиона по телеигре Jeopardy! Бреда Райтера. Это было в 2011 году.

Сейчас компьютеры способны обыгрывать профессиональных игроков в покер – игре с неполной информацией (в отличие от шахмат и го, где оба игрока видят всю картину). Они используют стратегии, которые кажутся непредсказуемыми, и, по словам создателей, пытаются имитировать человеческую интуицию.

Однако есть игры, где человек пока сильней.