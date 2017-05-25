СМП банк Аркадия Ротенберга запросил у Федеральной антимонопольной службы разрешение на покупку доли в производителе питьевой воды ООО «Акваника», который принадлежит Геннадию Тимченко. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ФАС.

Пока стороны никак не комментируют возможную сделку.

«Мы не комментируем содержание ходатайства СМП банка. Структура собственности актива не менялась», – заявил представитель «Волга груп» (которой принадлежит ООО «Акваника») Антон Куревин.

По данным «СПАРКа», в 2015 году «Акваника» заработала 598,9 млн рублей. Чистый убыток компании составил 768,9 млн рублей. В 2015 году выручка компании упала на 22,7%, но при этом компании почти вдвое удалось сократить чистый убыток.

Завод по производству безалкогольных напитков «Акваника» был открыт в Нижнем Новгороде в 2011 году. Всего компания может выпускать до 500 млн литров в год.

В 2014 году Тимченко продал другую свою долю в потребительском бизнесе, а именно, в «Русском море». Компания, занимающаяся производством морепродуктов, была продана за $25 млн (Тимченко инвестировал в нее в 2011 году $61 млн).