Полиция Санкт-Петербурга начала проверку кинокомпании Алексея Учителя на налоговые преступления. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на адвоката Учителя Константина Добрынина.

«Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, а оттуда – в ГУВД Санкт-Петербурга, а оттуда – в УВД Василеостровского района города», – заявил адвокат.

Добрынин уточнил, что полиция запросила у них некоторые документы, в том числе, «уставные и учредительные документы, список субсидий, полученных с 2014 года по настоящее время на реализацию проектов в сфере кинематографии, реестр договоров, заключенных для реализации данных проектов, справку о расчетных счетах». Сообщается, что документы необходимы для выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики, включающих налоговые преступления.

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Ранее Поклонская несколько раз просила Генпрокуратуру проверить фильм «Матильда» Учителя на оскорбление чувств верующих. В своем повторном обращении депутат заявила, что сценарий «Матильды» проверит экспертная комиссия, в которую войдут историки и богословы.

Позднее эксперты признали, что представленный в картине образ Николая II «не может не оскорблять чувства значительной части православных христиан», после чего они решили запретить публичный показ картины.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина должна была выйти в прокат 25 октября 2017 года.