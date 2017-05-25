В 2016 году 22 человека из Чечни погибли или были ранены после терактов или столкновений с силовиками. Об этом пишет «Дождь», ссылаясь на исследование «Кавказского узла».

Отмечается, что среди них от 13 до 20 человек были младше 35 лет. При этом в 2015 году погибли не менее шести человек меньше 35 лет.

Эксперты рассказали, что среди молодежи растет интерес к террористическим организациям. Причиною тому становятся тяжелое положение семей, а также недовольство произволом властей.

«У многих нет отцов, сгорел дом, тяжело травмирована мать и так далее. Последствия войны продолжают сказываться каждый день. Эти проблемы способствуют созданию ситуации, при которой молодежь в нежном возрасте радикализируется», – отметила руководитель проекта по России «Международной кризисной группы» Екатерина Сокирянская.

Заметка дополняется.