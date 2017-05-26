Акционеры Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) начали переговоры по продаже банка. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух контрагентов банка.

На данный момент АТБ принадлежит акционеру сети «Азбука вкуса» Андрею Вдовину (22,5% акций), сыну экс-сенатора Павла Масловского Алексею (22,5%) и основателю золотодобывающей компании Petropavlovsk Питеру Хамбро (22,5%).

В феврале владельцы банка получили предписания от Банка России о снижении доли в капитале банка до размера не более 10%. Подобное предписание получили все три владельца банка, а также фонд East Capital, которому принадлежит 17,9% в капитале.

Предписание последовало вскоре после того, как М2М Прайвет банк, 100% «дочка» АТБ, лишился лицензии в декабре 2016 года.

В переговорах о продаже АТБ сейчас участвуют несколько кандидатов, в том числе, два банка из топ-50 и несколько частных инвесторов. Также свое участие в переговорах подтвердил бывший министр финансов России Андрей Нечаев. Отмечается, что окончательные договоренности будут достигнуты в течение двух недель. По словам источника,акционеры банка хотят продать его за 3 млрд рублей.