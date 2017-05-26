ФБР проверяет зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера на наличие связей с Россией. Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на официальные источники.

Следователи считают, что у Кушнера могла бы быть информация, касающаяся их расследования. При этом его самого ни в чем не обвиняют и не подозревают.

Сам телеканал не знает, получил ли Кушнер запрос от федеральных следователей. Также остается не ясным, что именно в деятельности зятя Трампа привлекло внимание федеральных служб.

Уточняется, что Кушнер в декабре встречался как минимум один раз с российским послом Сергеем Кисляком, а также с российским банкиром и председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым.

Reuters в начале 2016 года сообщило о контактах людей из окружения Трампа с Россией. Затем стало известно, что спецслужбы США проводили расследование о возможных связях с Москвой троих советников американского президента.

ФБР и Конгресс продолжают несколько расследований о связях окружения Трампа с Россией. 18 мая Министерство юстиции США назначило специального советника, бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера, по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы в Вашингтоне в 2016 году.