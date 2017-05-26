По делу убийства политика Бориса Немцова юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) назначил спецдокладчика. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на самого докладчика, которым стал член литовской делегации ПАСЕ Эмануэлис Зингерис.

Зингерис подготовит доклад после того, как Московский окружной военный суд вынесет приговор исполнителям убийства политика. Ожидается, что это произойдет в июне.

В докладе будет рассмотрено то, как проводилось следствие и шло судебное рассмотрение, также будет оценена «юридическая техника» и «инструменты, к которым суд прибегнул в ходе расследования».

«Мы просмотрим все обстоятельства дела об убийстве одного из наиболее видных политических деятелей XXI века. Важно поймать не только исполнителей, но и заказчиков этого акта террора. Их надежда на то, что личность Немцова и его вклад в демократию России будут забыты, не сбудется», – отметил Зингерис.

Назначения в ПАСЕ спецдокладчика по делу об убийстве Немцова добивалась его дочь Жанна. Это было связано с тем, что расследование убийства ее отца в России «шло из рук вон плохо».

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. По версии следствия, заказчиком и организатором убийства был бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, а непосредственным исполнителем – бывший боец «Севера» Заур Дадаев.