Совет при президенте России по правам человека предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести первую в истории страны административную амнистию. Об этом сообщает газета «Коммарсантъ».

«Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было», – отметил глава СПЧ Михаил Федотов.

Амнистию Федотов планирует провести к 100-летию Октябрьской революции. Он сообщил, что уже передал записку с ее концепцией первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко.

По данным судебного департамента при Верховном суде России, в 2016 году за административные правонарушения были наказаны 6,4 млн человек. Из них почти треть составляют водительские нарушения.

Заместитель заведующего кафедрой конституционного и административного права ВШЭ и член СПЧ Илья Шаблинский отметил, что планируется, чтобы под амнистию попадали водители и осужденные за некоторые экономические преступления. Большинство штрафов по таким делам составляет от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. «Это незначительно для экономики и не повлияет на выплаты пенсий, но сильно облегчит жизнь гражданам», – отметил Шаблинский.

Руководитель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин заявил, что ему бы хотелось, чтобы под амнистию попали «осужденные за нарушения правил проведения митингов и за нарушения миграционных правил».

В 2015 году, по случаю юбилея Победы, Госдума объявила амнистию по уголовным делам. В итоге за полгода по амнистии из колоний вышли 34 тысячи осужденных. Амнистия коснулась как осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, так и приговоренных к условному наказанию.