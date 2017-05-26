Замначальника Управления внутренней политики Кремля Александр Харичев на закрытой встрече с экспертами призвал федеральный центр дистанцироваться от программы реновации Москвы, проводимой мэрией. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Харичев, который также курирует в Администрации президента выборы, отметил, что повестка муниципальных выборов в Москве может повлиять на федеральную повестку. При этом он никак не пояснил, каким будет это влияние.

«Фамилия [президента Владимира] Путина не звучала, но очевидно, имелось в виду, что президент не должен предоставлять свой политический ресурс Москве», – подчеркнул один из участников беседы.

Харичев рассказал, что программу реновации поддерживают около 70% жителей пятиэтажек. При этом никаких прямых оценок действиям московской мэрии он не давал.

2 мая столичная мэрия опубликовала список домов под снос. В их число вошли 4,5 тысячи пятиэтажек, голосования по ним пройдет с 15 мая по 15 июня. В число домов под снос вошли и здания меньшей этажности, построенные в начале ХХ века. Собянин заявил, что это объясняется их «безобразным состоянием».

Мэр сообщал ранее, что жители хрущевок получат квартиры в тех же районах, где были расположены пятиэтажки.

По данным опроса ВЦИОМ, 37% москвичей сочли, что основная цель программы по сносу пятиэтажек – «отмывание денег, заработок».