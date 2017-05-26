Замначальника Управления внутренней политики Кремля Александр Харичев на закрытой встрече с экспертами призвал федеральный центр дистанцироваться от программы реновации Москвы, проводимой мэрией. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Харичев, который также курирует в Администрации президента выборы, отметил, что повестка муниципальных выборов в Москве может повлиять на федеральную повестку. При этом он никак не пояснил, каким будет это влияние.
«Фамилия [президента Владимира] Путина не звучала, но очевидно, имелось в виду, что президент не должен предоставлять свой политический ресурс Москве», – подчеркнул один из участников беседы.
Харичев рассказал, что программу реновации поддерживают около 70% жителей пятиэтажек. При этом никаких прямых оценок действиям московской мэрии он не давал.
2 мая столичная мэрия опубликовала список домов под снос. В их число вошли 4,5 тысячи пятиэтажек, голосования по ним пройдет с 15 мая по 15 июня. В число домов под снос вошли и здания меньшей этажности, построенные в начале ХХ века. Собянин заявил, что это объясняется их «безобразным состоянием».
Мэр сообщал ранее, что жители хрущевок получат квартиры в тех же районах, где были расположены пятиэтажки.
По данным опроса ВЦИОМ, 37% москвичей сочли, что основная цель программы по сносу пятиэтажек – «отмывание денег, заработок».
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.