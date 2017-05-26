Фракции Госдумы занялись «политическим планированием», пишут «Ведомости» со ссылкой на единороссов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента.
Как пояснили собеседники газеты, депутаты еженедельно предоставляют для освещения в СМИ информацию о работе в регионах и над законопроектами.
Эта система появилась с приходом спикера Вячеслава Володина, она, уточнили в аппарате Думы, позволяет «контролировать информационную повестку депутатов».
Некоторые из единороссов, у которых, по данным «Ведомостей», планирование проявляется «наиболее жестко», слишком буквально восприняли задание присылать свои графики. По словам одного из собеседников издания, депутаты «расписывают весь день, включая подъем и приемы пищи».
«Что делать с этим массивом информации, не очень понятно и уже появляются недовольные, загруженные бессмысленной работой, так как большинство законопроектов, проходящих сейчас через Госдуму, сложны для восприятия и неудобны для подачи в СМИ», – цитируют «Ведомости» одного из сотрудников аппарата Госдумы.
Компания «Медиалогия» по просьбе газеты подсчитала упоминаемость в СМИ лидеров фракций, зампредов палаты и председателей комитетов в 2017 году. На первом месте оказался спикер Госдумы Вячеслав Володин, далее следуют Владимир Жириновский, Ирина Яровая и Геннадий Зюганов.
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев занимает только 23-е место, уточняют «Ведомости».
В «Справедливой России» газете сказали, что подобная система существовала и раньше, но «никто ничего не делал».
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