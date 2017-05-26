Госдума сняла с рассмотрения законопроект о рассылке повесток призывникам по электронной почте. Как следует из базы данных Госдумы, такое решение 25 мая принял комитет по обороне, внимание на это обратила «Медуза».

Комитет объяснил отказ рассматривать проект закона тем, что на систему электронных повесток потребуются бюджетные деньги. Автор же документа сенатор Виктор Озеров указывал, что законопроект не потребует расходов из бюджета.

В подобных случаях требуется отзыв правительства, которого у Озерова также не было, уточняет «Медуза».

Озеров внес законопроект в начале мая. Документ предполагал, что призывники, вставая на учет в военкомат, будут оставлять адреса своей электронной почты. В законопроекте, уточняет «Медуза», нет четкого указания, будет ли призывник считаться уклонистом, если проигнорирует или не увидит электронное письмо из военкомата.