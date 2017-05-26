Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за склонение детей и подростков к самоубийству. За проголосовали 408 депутатов, решение было принято единогласно. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.
За создание «групп смерти» в соцсетях документ предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
В законопроекте также речь идет об уголовной ответственности за «вовлечение» несовершеннолетних в «совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни».
Под этим подразумеваются в том числе «зацепинг» и «руфинг», а также игры «Беги или умри», когда детям предлагают перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом, уточняет РИА Новости.
В этом случае законопроект предполагает максимальное наказание лишение свободы на срок до трех лет.
Законопроект внесла в Госдуму депутат Ирина Яровая. Как сказано в пояснительной записке, в 2016 году самоубийство совершили 720 детей и подростков. По статистике МВД, интернет стал причиной 1% подростковых суицидов.
«Группы смерти» привлекли к себе внимание после публикации «Новой газеты», где рассказывалось о группах «ВКонтакте», администраторы которых якобы склоняли детей к самоубийству.
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