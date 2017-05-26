На доведение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 90% прожиточного минимума потребуется 25 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, передает «Интерфакс».
Министр уточнил, что речь идет о повышении МРОТ с 1 января 2018 года. Сумма 25 млрд рублей – это необходимые бюджетные траты только для госучреждений, добавляет «Прайм».
По словам Топилина, МРОТ может достичь 100% прожиточного минимума с 1 января 2019 года.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в начале мая поручил правительству подготовить проект закона, который уравняет размер прожиточного минимума и минимальную оплату труда.
С 1 июля 2017 года соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит около 73%, уточняет «Интерфакс».
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