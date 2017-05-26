Председатель парламента Чечни Магомед Даудов и другие высокопоставленные представители властей республики участвовали в издевательствах над геями в «секретных тюрьмах». Об этом говорится в докладе Human Rights Watch (HRW) со ссылкой на свидетельства очевидцев.

«По меньшей мере двое бывших задержанных утверждали, что Магомед Даудов бывал в незаконном месте содержания под стражей в Аргуне и лично наблюдал, как полицейские избивают и унижают предполагаемых геев, сопровождая это своими собственными оскорбительными ремарками», – уточняют правозащитники.

Даудов лично дал команду силовикам на «жесткую зачистку геев», поясняется в докладе. «Новая газета» писала, что спикер чеченского парламента посещал «секретные тюрьмы», но не указывала, что он лично участвовал в пытках. По данным HRW, в преследовании гомосексуалов участвовали и другие чеченские «официальные лица, в том числе двое высокопоставленных».

Как отмечают правозащитники, всего в «секретных тюрьмах» находились около 100 человек, погибли как минимум трое задержанных: один из них умер после того, как его вернули родственникам, двое других стали жертвами «убийств чести».

Задержанные рассказали HRW, как их пытали: одна из пыток называлась «карусель» – мужчин клали лицом на пол и 70–80 раз били трубами, после чего подводили следующих заключенных. «От пояса и ниже весь синий становишься», – рассказал один из гомосексуалов.

Мужчин также пытали током до потери сознания, натравливали на них других задержанных. После того, как гомосексуалов выдавали родственникам, силовики говорили, что «извращенца вырастили, это огромное пятно на чести семьи, нужно пятно смыть».

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Ранее «Новая газета» сообщила, что доследственная проверка по поводу возможного преследования геев в Чечне вызвала в руководстве республики «панику и саботаж». Как отмечало издание, сотрудники полиции приходят к следователям только под угрозой привода, а начальник полиции Грозного Магомед Дашаев неожиданно заявил о толерантности к геям.

НГ передала в СК информацию о четырех жертвах преследования гомосексуалов. Среди убитых, по данным газеты, один сотрудник Нацгвардии, а также житель Ижевска. В Нацгвардии позднее опровергли сообщения об убийстве своего сотрудника на территории Чечни.

Заметка дополняется.