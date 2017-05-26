Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) извинился за ошибки в видеоролике «Друг Путина, которому принадлежит ВСЕ телевидение» о бизнесмене Юрии Ковальчуке и удалил его. Об этом написала пресс-секретарь основателя фонда Алексея Навального – Кира Ярмыш.

«К сожалению, в мой последний ролик о том, что все крупные СМИ в России принадлежат другу Путина Ковальчуку вкрались фактические ошибки. То есть по сути все верно – СМИ действительно принадлежат Ковальчуку, но часть информации о структуре владения является устаревшей», – пояснила она.

Она добавила, что сделает новый ролик на эту тему.

Видео опубликовали 25 мая, на ошибки в нем указала журналист «Ведомостей» Ксения Болецкая. Она указала на семь фактических ошибок, в частности, в ролике утверждалось, что Ковальчук через «Национальную медиа группу» (НМГ) контролирует «Первый канал», в то время как НМГ принадлежит 25% телеканала.

«Да, конечно, Ковальчук запустил лапки в практически все наши медиахолдинги и понятийно рулит там очень многим», – отмечала Болецкая, напомнив, что о владении Ковальчуком российскими телеканалами уже не раз писали СМИ.

С момента публикации ролик набрал более миллиона просмотров.