Клиенты Сбербанка могут освободить 20% времени, которые тратится неэффективно, за счет «удобных сервисов». Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает RNS.
«По нашим оценкам, не менее 20% нашего времени уходит на совершенно непродуктивную работу по стоянию в очередях, ожидание, заполнение различных справок, анкет, ответов на вопросы. Мы можем высвободить эти 20% времени в жизни каждого человека, и мы можем позволить людям направить эти 20% на реализацию их главных целей в жизни. Мы фактически можем подарить людям еще один день в неделю», – рассказал он.
Не уточняется, о каких именно сервисах идет речь.
По его словам, в сельской местности Сбербанк может объединить передвижные отделения банка с мобильными торговыми точками. Такое решение может повысить рентабельность сельской сети банков, отметил Греф.
В январе стало известно, что российские банки будут помогать в оформлении документов, в том числе российских и заграничных паспортов. Предполагалось, что эта мера облегчит процесс получения паспортов и других документов из-за доступности отделений банков.
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