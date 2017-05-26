Клиенты Сбербанка могут освободить 20% времени, которые тратится неэффективно, за счет «удобных сервисов». Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает RNS.

«По нашим оценкам, не менее 20% нашего времени уходит на совершенно непродуктивную работу по стоянию в очередях, ожидание, заполнение различных справок, анкет, ответов на вопросы. Мы можем высвободить эти 20% времени в жизни каждого человека, и мы можем позволить людям направить эти 20% на реализацию их главных целей в жизни. Мы фактически можем подарить людям еще один день в неделю», – рассказал он.

Не уточняется, о каких именно сервисах идет речь.

По его словам, в сельской местности Сбербанк может объединить передвижные отделения банка с мобильными торговыми точками. Такое решение может повысить рентабельность сельской сети банков, отметил Греф.

В январе стало известно, что российские банки будут помогать в оформлении документов, в том числе российских и заграничных паспортов. Предполагалось, что эта мера облегчит процесс получения паспортов и других документов из-за доступности отделений банков.