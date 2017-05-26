Президент России Владимр Путин решил продлить срок полномочий бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

«У Вас в конце июня заканчивается срок полномочий. Я вижу, как Вы с интересом сами это всё делаете, работаете с интересом. Думаю, правильно будет предложить Вам продлить срок Ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю», – сказал Путин на встрече с Титовым.

Как отмечается, омбудсмен согласился на предложение президента.

На встрече Титов представил Путину очередной доклад по работе за 2016 год. Он отметил, что за это время уполномоченные по защите прав предпринимателей появились во всех российских регионах.

«В докладе сегодня 267 инициатив, касающихся проблем от очень маленьких до достаточно больших, которые сегодня волнуют бизнес, и пути, как эти проблемы решать», – рассказал Титов.

По его словам, самой большой проблемой остается уголовное преследование предпринимателей. В докладе также говорится о росте тарифов на услуги инфраструктурных монополий, банкротстве банков, неплатежах государства и госкомпаний поставщикам и юридическом статусе самозанятых людей.

Ранее Титов отмечал, что в России «очень сложно» вести бизнес честно и прозрачно. По его словам, власти не могут преодолеть недоверие к бизнесу.

Титов выступает уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей с момента создания этой должности в июне 2012 года. Он также возглавляет «Партию роста» и «Столыпинский клуб».