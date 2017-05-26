25 мая 33-летний глава Facebook Марк Цукерберг получил диплом почетного доктора Гарвардского университета, который бросил в 2005 году. На вручении Цукерберг произнес вдохновляющую речь о том, какие цели современное общество должно поставить перед собой, чтобы преодолеть надвигающиеся кризисы. «Если я справлюсь с этой речью, это станет первым делом, которое я доведу до конца в стенах Гарварда», – пошутил Цукерберг, добавив, что больше всего его родители гордятся именно тем, что когда-то он смог поступить в этот университет. В получасовой речи миллиардер, чья компания сейчас оценивается в $447 млрд, обратился едва ли не ко всем важнейшим проблемам, волнующим американскую общественность, – от вопросов изменения климата и базового дохода до необходимости улучшить демократию. Речь Цукерберга, которую миллиардер завершил, едва не плача, только подогреет спекуляции о том, что он метит на важный государственный пост, считает Business Insider. Вот самые яркие моменты выступления основателя Facebook.

«Сегодня я хочу поделиться с вами тем, что я узнал о нашем поколении и о мире, который мы вместе создаем. Но для начала расскажу о тех приятных воспоминаниях, которые я перебирал в своей голове последние пару дней. Многие ли из вас помнят, что конкретно они делали, когда получили имейл, в котором было сказано, что вы попали в Гарвард? Я играл в “Цивилизацию” и, получив письмо, побежал вниз к своему отцу, и он почему-то начал снимать на видео, как я открываю это письмо в своей почте. А ведь это мог бы быть очень грустный ролик».

«Вы помните свою первую лекцию в Гарварде? Моей была “Наука о компьютерах, 121”, которую вел невероятный Гарри Льюис. Я опаздывал, поэтому даже не заметил, что надел футболку наизнанку и задом наперед – так, что ярлык красовался прямо спереди. Я не мог понять, чего это никто не хочет со мной разговаривать. Никто, кроме одного парня. Это был Канг Син Чжин, только он был открыт со мной. Мы стали заниматься вместе, а сейчас он возглавляет большой отдел Facebook. И вот, выпуск 2017, почему вы должны быть добры к окружающим».

«Самое прекрасное из моих воспоминаний о Гарварде – это встреча с Присциллой. Я тогда только запустил шуточный сайт Facemash, и администрация университета захотела со мной пообщаться. Все думали, что меня выгонят. Родители приехали, чтобы помочь мне собраться. Друзья закатили мне прощальную вечеринку. И по счастливой случайности Присцилла пришла туда со своей подругой. Мы столкнулись в очереди в туалет в общежитии, и я сказал самую романтичную в мире фразу: “Меня исключат через три дня, поэтому нам срочно нужно сходить на свидание”».