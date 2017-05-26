Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила структуре ЕСН Григория Березкина купить РБК, сообщили RNS в ведомстве.
«ФАС России удовлетворила ходатайство АО “Сотол проект” (основной вид деятельности – деятельность головных офисов) о приобретении 65,43% голосующих акций ПАО “РБК” (основной вид деятельности – холдинговая деятельность)», – сказал собеседник издания.
Представитель ФАС добавил, что также ведомство одобрило покупку 80,4% акций «РБК Онлайн».
Сумму сделки в ФАС не раскрыли. Антимонопольщики получили ходатайство о покупке холдинга у группы «Онэксим» Михаила Прохорова в конце апреля. Как позднее говорил Березкин, в случае покупки РБК он создаст на основе своих активов единый медиахолдинг.
По данным «Ведомостей», сумма сделки составит «существенно меньше» $200 млн, Forbes писал, что акции РБК оцениваются еще в $30 млн, но покупатель хотел бы заплатить меньше. Источники «Коммерсанта» говорили о готовности Березкина купить РБК за $100 млн, однако цену снизили почти в два раза.
О возобновлении переговоров о продаже РБК стало известно в середине апреля. Как писал vc.ru, Прохорова вынуждает продать холдинг «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента России Алексея Громова.
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