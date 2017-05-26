Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отказалась лишить докторской степени помощника секретаря Совета безопасности Наиля Мухитова. Об этом сообщает РБК.
Эксперты сочли, что в диссертации Мухитова нет плагиата, так как он заимствовал материал из тех публикаций, автором которых он выступал вместе с другими исследователями. Ссылки на источники не указаны, так как эти работы не находятся в открытом доступе.
На заседание комиссии не пустили сооснователя «Диссернета» Михаила Гельфанда и главного научного сотрудника Математического института им. В.А. Стеклова Виктора Васильева и профессора Наталью Новикову (оба математики).
Ранее в мае Минобрнауки ограничило доступ к заседаниям ВАК непрофильных экспертов.
Жалобу на диссертацию Мухитова эксперт «Диссернета» повторно подал в марте. Он жаловался на некорректные заимствования и «откровенно абсурдный характер» работы. В качестве примера приводилась цитата из диссертации Мухитова: «Забитые гамбургерами воображение, способность к творчеству для большинства народов могут остаться только ориентирами, но не жизненными принципами». Эксперты ВАК назвали «абсурдные» фразы «образными выражениями».
Диссертацию на тему «Гармонизация политики развития государственных корпораций с учетом их экономической безопасности» Наиль Мухитов защитил в марте 2012 года. ВАК уже отклоняла жалобу «Диссернета», но позднее ее решение отменили из-за того, что Мухитов не присутствовал на обсуждении.
Мухитов занял пост в Совбезе в апреле 2016 года. В 2012–2015 году он возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого служил в ФСБ.
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