Представитель секретариата парламента Чечни Зелимхан Джамалдинов заявил, что «плевать хотел» на данные правозащитников об участии главы регионального парламента Магомеда Даудова в издевательствах над гомосексуалами. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это несерьезный вопрос, чтобы обсуждать его. СМИ пишут все, что угодно, и если на все реагировать – плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты», – сказал он.

По данным Human Rights Watch, Магомед Даудов наблюдал за тем, как полицейские избивают и унижают предполагаемых геев. Он сопровождал это собственными оскорбительными замечаниями. Отмечается, что он лично дал команду на «жесткую зачистку геев».

О посещении Даудовым «секретных тюрем» писала и «Новая газета». Издание, однако, не указывало, что он лично участвовал в пытках.

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Ранее «Новая газета» писала о «панике и саботаже» в руководстве республики из-за доследственной проверки по поводу возможного преследования гомосексуалов. Газета передала в СК информацию о четырех погибших геях.

О преследовании гомосексуалов в Чечне «Новая газета» написала в начале апреля. Издание также сообщало о существовании «секретных тюрем».

В республике не раз отвергали данные газеты и обещали подать в суд из-за распространения информации без «объективных подтверждений». Глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, называл публикации газеты «пиар-компанией».