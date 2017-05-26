У президента России Владимира Путина не было целенаправленной стратегии помогать Аркадию и Борису Ротенбергам или другим «олигархам путинской эры». Об этом близкий к Кремлю источник сказал The New Yorker.

«Это фантазия. Он, возможно, согласился помочь им, и в определенный момент, когда они стали влиятельными и успешными, он понял, что они могут быть полезными: неплохо, если есть каста очень богатых людей, которые тебе обязаны», – заметил собеседник журнала.

Бывшая жена Бориса Ротенберга Ирен Ламбер в разговоре с изданием не исключила, что Путин оказывал содействие бизнесу Ротенбергов. По ее словам, «они были дружны в детстве, эти отношения не разрывались». Как сказала Ламбер, «логично предположить, что, как минимум, давались определенные советы, а, возможно, была и помощь то здесь, то там».

Как считает Ламбер, бизнес для Ротенбергов стал случайностью:

«Где бы они были, если бы не развалился СССР? Аркадий руководил бы государственной спортивной организацией, а Борис стал бы успешным тренером».

Бывший сотрудник КГБ Николай Ващилин, который ходил на спортивные тренировки с Аркадием Ротенбергом и Путиным рассказал корреспонденту журнала, что Ротенберг и Путин сблизились, когда участвовали в соревнованиях по самбо.

По словам Ващилина, оба они «любили розыгрыши». К примеру, на одной из первомайских демонстраций они забросали проволокой воздушные шары, которые несли митингующие.

Другой друг детства Ротенберга и Путина рассказал, что они отбирали у детей в спортивном лагере конфеты.

Собеседник The New Yorker, который рассказал журналу об отношении Путина к бизнесу Ротенбергов, подытоживая, предположил, что, в итоге, «путинские олигархи» сформировали «теневой кабинет».

По мнению политолога Евгения Минченко, Ротенберги – это люди, которые «пойдут с Путиным до конца». Им он может давать определенные задачи и поручать проекты, которыми сам Кремль руководить не хочет.