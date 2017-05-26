Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников назвал обыски по делу, в котором фигурирует «Седьмая студия», «чудовищной несправедливостью». Об этом он написал в своем первом после допроса посте в фейсбуке.

«Теперь мы будем доказывать, что проект “Платформа” был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости. Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать», – подчеркнул он.

Серебренников также поблагодарил всех друзей, зрителей и актеров за поддержку. Отдельную благодарность он выразил Евгению Миронову, Чулпан Хаматовой,Федору Бондарчуку и другим деятелями культуры, подписавшим обращение в поддержку «Гоголь-центра».

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Обыски в квартире Серебренникова и в самом театре прошли 23 мая. Как заявляли в Следственном комитете, они связаны с делом о хищении в 2011–2014 годах 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных «на развитие и популяризацию искусства» организации «Седьмая студия», основанной Серебренниковым в 2011 году. При этом согласно постановлению суда, «Седьмая студия» получила из бюджета 66,5 млн рублей, из которых 1,2 млн было похищено.

По делу о хищениях задержали бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера организации Нину Масляеву. По версии СК, они вступили в сговор, похитили деньги и подделали документы на оказание услуг. Итина отправили под домашний арест, он не признал свою вину. Масляева признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

Сам Серебренников проходит по делу свидетелем. Его допросили и отпустили в тот же день, обязав повторно явиться к следователю.

Президент России Владимир Путин назвал «дураками» организаторов обыска у Серебренникова. По словам Евгения Миронова, который передал главе государства письмо в поддержку режиссера, Путин назвал обыски «неадекватной мерой».