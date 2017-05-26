Газета «Собеседник», выпустившая расследование о якобы связанной с премьер-министром Дмитрием Медведевым собственности до Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), получила досудебные претензии от фондов «Дар» и «Соцгоспроект». Об этом РБК сообщил заместитель главного редактора Олег Ролдугин.

«Мы дадим возможность представителям фондов высказаться. Мы ее и раньше предоставляли, но они и сами не хотели. Это может быть в любой форме: подготовленный текст от фондов или кто-то из руководства фондов согласится нам дать интервью», – сказал он.

Собеседник РБК в одном из фондов пояснил, что они заявят об отсутствии связи с «какими-либо государственными служащими», а также намерены прояснить статус фондов, входящих в «Дар». В фондах, кроме того, заявили о законности и обоснованности ставки аренды для охотничьего хозяйства «Орион» и об отсутствии вырубок леса на территории «Кедровой рощи».

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Руководитель фонда «Дар» и заместитель председателя правления Газпромбанка Илья Елисеев в апреле ответил на расследование ФБК «Он нам не Димон». Он заявил, что «ключевой приоритет фонда» – восстановление исторических зданий. Усадьбу в Плесе он назвал «представительской резиденцией топового уровня», в которой помимо премьер-министра Дмитрия Медведева гостят и «крупные бизнесмены, политики».Виноградник в Тоскане Елисеев назвал «своей собственной сугубо частной инвестицией».

Елисеев пообещал подать в суд на ФБК и СМИ, которые распространяли расследование. Фигурирующий в расследовании бизнесмен Алишер Усманов в апреле подал иск о защите чести и достоинства против фонда.

2 марта ФБК опубликовал расследование об имуществе Дмитрия Медведева, которое он якобы приобрел через доверенных лиц и некоммерческие фонды. В число доверенных лиц главы правительства включили его однокурсника Илью Елисеева, который возглавляет фонд «Дар», Фонд поддержки социально значимых государственных проектов (Соцгоспроект), Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонд социально-культурных инициатив.

В газете «Собеседник» расследование о Медведеве опубликовали 15 февраля. В нем также рассказывалось о связи премьер-министра с фондами, в том числе с «Даром», «Соцгоспроектом» и «Градиславой».