Эстонские власти предписали покинуть страну двоим российским дипломатам. Об этом сообщает Delfi.

Речь идет о генеральном консуле в Нарве Дмитрие Казеннове и консуле Андрее Сургаееве. Им уже вручили ноту.

МИД Эстонии не прокомментировал это решение и не назвал его причины, уточняет издание.

Как передает РИА Новости, в Москве пообещали ответить на «очередной недружественный и ничем не обоснованный факт».