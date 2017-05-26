Эстонские власти предписали покинуть страну двоим российским дипломатам. Об этом сообщает Delfi.
Речь идет о генеральном консуле в Нарве Дмитрие Казеннове и консуле Андрее Сургаееве. Им уже вручили ноту.
МИД Эстонии не прокомментировал это решение и не назвал его причины, уточняет издание.
Как передает РИА Новости, в Москве пообещали ответить на «очередной недружественный и ничем не обоснованный факт».
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