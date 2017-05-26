Высший суд Подгорицы снял обвинения в подготовке госпереворота с депутатов оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории Андрии Мандича и Славена Радуновича. Об этом сообщает Vijesti Online.

Сами депутаты не появились на оглашении приговора, в зале присутствовали лишь их адвокаты. Они назвали решение суда «ожидаемым и правильным». Депутаты называли дело «сфабрикованным», а обвинение – «бездоказательным».

Ранее стало известно, что Мандич и еще один обвиняемый Милан Кнежевич в конце мая 2017 года побывали в Москве на встрече с депутатом «Единой России» Сергеем Железняком, где поблагодарили российскую партию «за то, что верите в нас и нашу победу в борьбе, которую мы ведем». Железняк в ответ поблагодарил парламентариев «за мужество и последовательность в отстаивании воли большого количества граждан Черногории».

О предотвращении попытки госпереворота и покушения на бывшего премьера Черногории Мило Джукановича власти Черногории объявили осенью 2016 года. По их данным, переворот готовился «русскими националистами» в день парламентских выборов 16 октября. В феврале 2017 года специальный прокурор Черногории Милавойе Катнич заявил, что к подготовке переворота были причастны российские госструктуры, целью которых было добиться, чтобы страна не вступила в НАТО.

Согласно материалам следствия, с которыми ознакомилась «Медиазона», в деле фигурируют россияне Эдуард Шишмаков (пользовался паспортом на фамилию Широков) и Владимир Попов; им предъявлены обвинения по статьям о создании преступной организации, а также попытки понуждения Черногории к действию либо бездействию при помощи угрозы жизни, здоровью и свободе других людей. Шишмакова помимо этого обвиняют в подстрекательстве к совершению покушения на высокопоставленного чиновника. Следователи предложили судить обоих россиян заочно.