Отсутствие новостей принято считать хорошей новостью. Но по отношению к России это правило вряд ли справедливо, если смотреть на итоги прошедшего саммита НАТО. Россия не просто отошла на второй план, как писал «Коммерсант», она выпадает из глобальной повестки дня, причем не только по значимым международным вопросам, но и по проблеме, ставшей для нашей страны в последние два года «профильной» – борьбе с терроризмом. Запад фокусируется на себе и собственных разногласиях, оставляя Москве место локальной неприятности, которую проще не замечать, чем пытаться с ней справиться.

Саммиты НАТО и G7 показывают, что одновременно идут два взаимосвязанных процесса: глобализация борьбы с терроризмом и локализация, регионализация, если угодно, роли России.