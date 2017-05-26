Комиссия по этике Госдумы указала депутату Виталию Милонову на недопустимость его действий на митинге оппозиции 1 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что на депутата написали четыре жалобы. В них было сказано о его «оскорбительных заявлениях».

«Мы уже вели частные разговоры с коллегой Милоновым. Я его вчера предупредил, что мы будем рассматривать этот вопрос. И мы на первых порах решили ему “указать”. Ежели это повторится, мы договорились на комиссии, что мы его пригласим и будем разбираться», – сообщил Аршба.

Как писала «Фонтанка», во время митинга оппозиции 1 мая Виталий Милонов долгое время ходил вокруг колонны, в которую входили представители ЛГБТ. После этого депутат вошел в середину колонны и начал высказывать свое мнение о гомосексуалах.

Его выступление стало причиной потасовки, сопровождавшейся криками «Милонов – позор России». Самого депутата из колонны быстро вывели сотрудники полиции, но позднее он попытался вновь вернуться в колонну к ЛГБТ-активистам.