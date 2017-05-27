Киты – самые крупные животные на нашей планете. Длина взрослого синего кита обычно составляет порядка 25 метров (бывает до 33 м), масса до 120 тонн; его сердце имеет размер с маленький автомобиль. Ученые давно пытаются ответить на вопрос, почему киты выросли настолько огромными. Вариантов несколько: часть исследователей считают, что так они приспосабливались к среде обитания, часть – что виновата конкуренция внутри вида или противодействие хищникам; кто-то указывает на закон Копа, который гласит, что представители любого вида стремятся увеличиваться в размерах с течением времени. Какая из этих теорий ближе всего к истине? И когда же киты начали расти? Новое исследование отвечает на эти вопросы.

У китов очень интересная история. Все китообразные (киты, дельфины и морские свиньи) – потомки сухопутных животных отряда парнокопытных, то есть приходятся дальними родственниками оленям, жирафам и коровам; ближайший современный сородич китов – бегемот. Считается, что киты перешли с суши в океаны примерно 50 млн лет назад, после того, как вымерли мозазавры и плезиозавры и в воде освободилась ниша. Поначалу предки китов жили около водоемов и охотились на рыбу, затем стали вести полуводный образ жизни и, наконец, полностью приспособились к существованию под водой и утратили связь с сушей, их конечности стали плавниками, хвост поменял форму, а ноздри переместились наверх головы и превратились в дыхала. При этом киты остались млекопитающими и теплокровными и сохранили способность дышать с помощью легких.