В американском штате Алабама на этой неделе был казнен 75-летний Томас Артур. Он был осужден по делу об убийстве – жертвой стал муж его знакомой. Приговор Артуру вынесли еще в начале 1980-х годов, но его исполнение откладывали, пока в судах рассматривались апелляции (самого Артура даже прозвали «Гудини» за способность избегать казни). В камере смертников он провел более 34 лет.

Случай не уникален. Только среди тех, кто ожидает казни в Алабаме (около 180 человек), двое провели за решеткой еще больше. Почему так происходит, и сколько теряет государство, вынося преступникам смертные приговоры?