Госдума отказалась запросить у правительства информацию о премиях топ-менеджерам «Роснефти» и «Газпрома». Об этом сообщает РБК.

Издание уточняет, что с таким требованием выступили коммунисты. Они также хотели получить данные об экономической деятельности этих компаний у них самих. Речь шла об информации с июня 2016-го по июнь 2017 года.

Предложение КПРФ поддержали 100 депутатов, но этого не хватило для одобрения запроса.

В мае «Роснефть» сообщила, что за первый квартал 2017 года выплатила членам правления 1,5 млрд рублей премий. Это в сто раз больше, чем в первом квартале годом ранее. Совет директоров «Газпрома» предложил акционерам заплатить членам совета за июль 2016 года–июнь 2017 года 245,4 млн рублей, напоминает РБК. Это на 23% больше прошлогодних выплат.

Как указывали в КПРФ, «Роснефть» и «Газпром», согласно их отчетам, увеличили долги по итогам 2016 года. Поэтому у партии возник вопрос, за счет чего увеличиваются выплаты, уточняет издание.

«Роснефть» объясняла рост премий сделкой у по приватизации «Башнефти» и продажу инвесторам 19,5% самой «Роснефти».