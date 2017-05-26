В Госдуму внесли законопроект о бюджете на 2017 год, в котором, в частности, предусмотрено увеличение бюджета государственных СМИ на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно предложениям, финансирование информационного агентства ТАСС увеличится на 900 млн рублей, МИА «Россия Сегодня» – на 792 млн рублей, холдинга ВГТРК – на 186 млн рублей.

Средства выделят Федеральному агентству по делам печати, расходы которого на 2017 год на данный момент составляют 74,3 млрд рублей.

Источник «Би-би-си» в комитете по информационной политике сообщил, что эти поправки будут приняты.

Бюджет ВГТРК по действующему закону составляет 23,5 млрд рублей, МИА «Россия Сегодня» – 6 млрд рублей, ТАСС – 1,5 млрд рублей. Телеканалы НТВ, «Первый канал», «Карусель», «ТВ Центр» и «Матч-ТВ» получают вместе 9,3 млрд рублей, а RT – 18,7 млрд рублей.

Ранее РБК писало, что в проекте федерального бюджета 2017–2019 годы предлагалось снизить финансирование государственных СМИ на 6–20%. Больше всего планировалось сократить бюджет ТАСС с 1,81 млрд рублей в 2016 году до 1,45 млрд рублей к 2019 году.