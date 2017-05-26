Медиахолдинг РБК решил не выплачивать дивиденды за 2016 год в преддверии смены владельца. Об этом сообщает «Интерфакс».

Совет директоров компании рекомендовал годовому собранию направить часть чистой прибыли за 2016 год на создание резервного фонда, а оставшиеся средства не распределять.

Как отметило агентство, формально медиахолдинг мог выплатить «предпродажные» дивиденды, так как в 2016 году зафиксировал прибыль. По российским стандартам бухучета прибыль РБК составила 372 млн рублей, по международную систему учета – 2,1 млрд рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре ЕСН Григория Березкина купить 65,43% голосующих акций ПАО «РБК», а также 80,4% акций «РБК Онлайн». Сумму сделки в ФАС не назвали. «Ведомости» писали, что она составит «существенно меньше» $200 млн. Исочники «Коммерсанта» говорили, что Березкина был готов купить РБК за $100 млн, но цену снизили почти в два раза.

Березкин, которому принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro, пообещал в случае покупки РБК создать на основе своих активов единый медиахолдинг.