Медиахолдинг РБК решил не выплачивать дивиденды за 2016 год в преддверии смены владельца. Об этом сообщает «Интерфакс».
Совет директоров компании рекомендовал годовому собранию направить часть чистой прибыли за 2016 год на создание резервного фонда, а оставшиеся средства не распределять.
Как отметило агентство, формально медиахолдинг мог выплатить «предпродажные» дивиденды, так как в 2016 году зафиксировал прибыль. По российским стандартам бухучета прибыль РБК составила 372 млн рублей, по международную систему учета – 2,1 млрд рублей.
Ранее Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре ЕСН Григория Березкина купить 65,43% голосующих акций ПАО «РБК», а также 80,4% акций «РБК Онлайн». Сумму сделки в ФАС не назвали. «Ведомости» писали, что она составит «существенно меньше» $200 млн. Исочники «Коммерсанта» говорили, что Березкина был готов купить РБК за $100 млн, но цену снизили почти в два раза.
Березкин, которому принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro, пообещал в случае покупки РБК создать на основе своих активов единый медиахолдинг.
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